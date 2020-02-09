Владелец хостела в Ужгороде обнаружил в комнате тело квартирантки-иностранки, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, 8 февраля в 17:35 в дежурную часть Ужгородского отдела полиции поступило сообщение от владельца хостела по ул. Швабской, о том, что в комнате он обнаружил квартирантку без признаков жизни.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские установили личность женщины - студентка местного вуза, иностранка 1988 года рождения. По словам ее знакомых, девушка два дня не выходила на связь.

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При осмотре тела правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти. Тело женщины направлено в морг для установления причин смерти.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".