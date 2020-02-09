Совместная работа США и России - это сегодня абсолютная необходимость, - посол в РФ Салливан

Дипломат дал интервью РБК, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, начинать улучшать отношения двух стран нужно прямо сейчас, а не ждать выборов президента США в ноябре этого года. Салливан заявил, что у Москвы и Вашингтона есть принципиальные разногласия, однако, по его словам, он намерен остановить спад в отношениях двух стран.

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"Я не могу сказать вам, сколько на это уйдет времени, но начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа Соединенных Штатов и России - это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача", - заявил посол США в России.

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп назначил Джона Салливана послом в России в октябре 2019 года. На этом посту он сменил Джона Хантсмана, который ушел в отставку. В предыдущие годы Салливан был заместителем министра торговли США, занимал высокие посты в министерствах юстиции, обороны, торговли, работал советником министра юстиции, министра обороны. Он консультировал президента США по юридическим и политическим вопросам.

Напомним, в 2018 году Джон Салливан, который тогда был заместителем государственного секретаря США, заявлял, что цель агрессивных действий РФ - подрыв западных ценностей свободы и демократии. "Цель России - помешать национальному суверенитету стран на своих западных границах. Россия - не друг для небольших стран, она преследует неоимпериалистические взгляды. Из событий в Керченском проливе мы видим, что Россия продолжает нарушать суверенитет и целостность Украины и Грузии", - подчеркнул тогда Салливан.

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