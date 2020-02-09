Новосозданное МинВОТ возглавит представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Резников, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире Факти ICTV в воскресенье вечером, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий, таким образом будет отдельное министерство. Мы предложили эту должность известному юристу Алексею Резникову", - сказал Гончарук.

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Премьер подчеркнул, что не исключает, что такие решения будут реализованы в ближайшее время. При этом министром временно оккупированных территорий будет назначен представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников.

"Я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение", - добавил он.

Напомним, 5 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании у Владимира Зеленского заявил, что в соответствии с заданием президента Украины Кабмин принял решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий.