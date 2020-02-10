Китай потратит $10,26 млрд на борьбу с коронавирусом

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что средства будут направлены на то, чтобы каждый мог себе диагностику и лечение.

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Средства будут также использоваться для того, чтобы регионы могли себя не ограничивать в тратах на борьбу с вирусом.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.