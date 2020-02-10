Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.02.20 00:15

Китай потратит $10,26 млрд на борьбу с коронавирусом

В Министерстве финансов КНР заявили, что на борьбу с коронавирусом выделили в общей сложности 71,85 млрд юаней ($10,26 млрд).

Китай потратит $10,26 млрд на борьбу с коронавирусом

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что средства будут направлены на то, чтобы каждый мог себе диагностику и лечение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дезинформация о коронавирусе может быть самой заразной", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус призвал популяризировать факты

Средства будут также использоваться для того, чтобы регионы могли себя не ограничивать в тратах на борьбу с вирусом.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100