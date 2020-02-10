Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.02.20 00:54

С начала года в Украине более 200 человек погибли при пожарах, - ГСЧС

В Украине в течение текущего года уже произошло свыше 5 тысяч пожаров.

С начала года в Украине более 200 человек погибли при пожарах, - ГСЧС

"С начала года на территории Украины возникли уже свыше 5 тысяч пожаров. Из них в жилом секторе - более 2800 случаев. Количество погибших на них уже перешагнуло отметку в 200 человек", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службу ГСЧС.

Спасатели отмечают, что чаще всего пожары возникают из-за халатности граждан и пренебрежения элементарными нормами пожарной безопасности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Днепре горело общежитие семейного типа, 5 человек госпитализированы, - ГСЧС. ФОТО

"Только выполнение элементарных правил пожарной и собственной безопасности сможет сохранить вашу жизнь и имущество от огня", - отмечается в сообщении.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100