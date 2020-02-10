Минобороны пока не будет отзывать бронежилеты, из-за которых арестовывали генерал-майора Марченко и других чиновников, - Загороднюк

Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Там идет следствие. Пусть следствие покажет. Мы разбирались с качеством бронежилетов, которые сейчас есть в войсках. Мы не увидели пока ситуации, которая заставила бы завтра отозвать бронежилеты из войск. То есть такой ситуации нет", - сказал Загороднюк.

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Он ожидает, чтобы следствие по этому делу было беспристрастным.

"Сотрудничаем с ними, предоставляем все материалы. И дальше посмотрим. Для испытания бронежилетов мы привлекали и международную компанию, чтобы просто понимать, что мы процессы выдерживаем и там нет личных преференций от каких-либо участников комиссии. Мы туда пригласили некоторых народных депутатов, они присутствовали на некоторых этапах. То есть мы проходим максимально объективный путь", - сказал Загороднюк.

Напомним, в июне 2019 года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

5 ноября пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов. 11 ноября Печерский суд принял решение об аресте генерал-майора Дмитрия Марченко с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. 28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн, уменьшив таким образом сумму залога.

Позже стало известно, что Фонд Порошенко внес 19 млн за Марченко. Еще около миллиона собрали активисты.

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