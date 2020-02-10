Через "Дію" не будут рассылать повестки в армию или выявлять неплательщиков алиментов, - Минцифры просит "не вестись на фейки"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Минцифры.
"Вы уже видели сообщения, что через мобильное приложение "Дія" мы будем рассылать повестки в армию? Да, и мы их тоже уже видели. В большом количестве. У кого-то очень чешутся руки совать нам палки в колеса. Радуемся, когда видим такие глупости!
Можем подсказать авторам таких фейков еще варианты. Скажем, с помощью "Дії" можно добраться до злостных неплательщиков алиментов, посылать от санэпидемстанции сообщении, кто болен коронавирусом", - говорится в сообщении
В ведомстве просят "не вестись на фейки" и напоминают, что использование приложения - дело добровольное.
"Все, кто от кого скрывается или чего-то опасается, всегда могут оставаться в оффлайне. Даже без смартфона, а может, и вообще - без мобильной связи. И еще - хранить свои бумажные документы в ящике за тремя замками", - отмечают в Минцифры.
Напомним, "Дія" - это мобильное приложение, которое позволит хранить необходимые документы в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн. Его презентовал президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля.
За первые сутки в приложении, где пока доступны водительские права и техпаспорт в электронном формате, авторизировались более 310 тыс. человек. Пользователи приложения "Дія" также могут предъявлять электронное удостоверение при посадке в поезд.
Скачать "Дію" можно для Google Play и Apple Store.