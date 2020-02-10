Один украинский воин получил ранения на Донбассе. Враг применял 152- и 122-мм артиллерию и запрещенные минометы, за сутки - 9 обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил три обстрела по позициям ОС, а именно:

- два раза вблизи Лебединского - из 82-мм миномета враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Старогнатовки - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

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Шесть вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- дважды рядом с Новолуганским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- недалеко от населенного пункта Новозвановка - из станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела;

- три раза в районе населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 152 мм противник выпустил 10 снарядов, из калибра 122 мм - 21 снаряд, из 120-мм минометов - 5 мин и минометов калибра 82 мм - 15 мин, а также противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

"Вчера, 9 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.