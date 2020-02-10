Армия в смартфоне: Загороднюк анонсировал внедрение электронных военных билетов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода.

Он отметил, что в Минобороны существует проект автоматизации процессов под "кодовым названием "Пласт".

"В этом году он уже будет. Уже сейчас мы с ним работаем. В тестовом режиме будет в конце первого квартала. И в первом полугодии уже заработает. Это переход на безбумажную форму. У нас вообще целый ряд направлений именно по электронному документообороту. Этот проект стоит в середине. Также в первом полугодии у нас уже будут первые электронные военные билеты как тестовые. Хотя их распространение займет некоторое время. Может, еще год", - рассказал Загороднюк.

Он пояснил, что это будет карта со штрих-кодом.

"Он может быть у вас и в телефоне, и как пластиковая карта. Это гораздо лучше нынешнего, даже в любых полевых условиях. Это будет карта со штрих-кодом, которой будет соответствовать запись в электронной системе. Мы представим этот проект уже в феврале", - сказал Загороднюк.

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Министр отметил, что правительство собирается оцифровать весь воинский учет.

"Потому что у нас есть база данных офицерского состава, мы формируем базу всех военнослужащих, солдат и сержантов, но еще будет база всех военнообязанных. Это миллионы людей. Конечно, на это уйдет время. Мы сотрудничаем с Кабмином, с их цифровыми программами. И когда это будет реализовано, то фактически получение всех бумаг из военкомата, если вам не надо туда приходить, как в центр комплектации, подписать контракт или поступить на службу и так далее, вы сможете получать удаленно, через электронную цифровую подпись и без прихода в сам военкомат", - обещает глава Минобороны.

Он уверяет, что деньги в бюджете на это есть, технику на военкоматы закупают уже с первого квартала 2020 года.