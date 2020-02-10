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10.02.20 08:27

Коронавирус обнаружили у еще 60 пассажиров круизного лайнера в Японии. Общее количество зараженных достигло 130

На круизном лайнере Diamond Princess, который помещенный на карантин в порту в японском городе Йокогама сообщили о 60 новых случаях коронавирусной инфекции.

Коронавирус обнаружили у еще 60 пассажиров круизного лайнера в Японии. Общее количество зараженных достигло 130

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Japan Times.

Информация о новых заболевших стала известна утром в понедельник, 10 февраля после того, как сообщалось о 70 подтвержденных случаях заражения вирусом. В результате общее количество пациентов с судна достигло 130.

В понедельник японское правительство также объявило, что рассматривает вопрос о проведении проверок на наличие нового коронавируса для всех членов экипажа и пассажиров на борту круизного судна.

Пассажирам разрешат сойти с Diamond Princess только после того, как станут известны все результаты обследований.

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Напомним, Министерство здравоохранения сообщило о заражении гражданина Украины коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии. Сейчас зараженный коронавирусом украинец снят с круизного лайнера и доставлен в японскую больницу. Украинец не менее 14 дней будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением.

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