Летом прогнозируем существенное падение цены на газ, - Коболев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

По его словам, сейчас есть два письма от частных производителей, которые сотрудничают с "Нафтогазом" в совместных проектах, о том, что они хотят закрывать действующую добычу.

"Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены", - отметил он.

Напомним, ранее министр энергетики Алексей Оржель заявил, что за год цена на газ для населения снизилась на 25%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жесткая политика "Газпрома" была главным двигателем реформ рынка газа в Украине, - "Нафтогаз"