За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 42 человека, на водных объектах - 16, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникли 2 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 8 человек и пострадал 1 человек.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 211 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 76 человек.

Ликвидировано 916 пожаров, спасены на пожарах 23 человека и не допущено уничтожение огнем 473 зданий и 38 ед. техники. На пожарах погибли 42 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 288 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС совершено 120 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 478 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 16 человек.