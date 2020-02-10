Освобожденные в результате обмена украинцы просят посодействовать в обеспечении их жильем, - Денисова

"Ко мне поступают обращения от лиц, которые были освобождены 29 декабря прошлого года в соответствии с договоренностями Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины с просьбой посодействовать в обеспечении их жильем. Ведь срок их реабилитации в ГУ "Лесная Поляна" заканчивается, и большинство из них не имеют собственных домов", - написала Денисова на странице в Фейсбуке в понедельник утром, передает Цензор.НЕТ.

Также омбудсмен добавила, что инициировала встречу сотрудников Службы занятости, чтобы они ознакомили освобожденных лиц с услугами центров занятости и предоставили консультации по поиску работы.

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"Информация относительно имущественных потребностей была передана в полном объеме профильным министерствам", - сообщила Денисова.