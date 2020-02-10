В Житомир планирует приехать с концертом экс-солист Bad Boys Blue, выступавший в оккупированном Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ, согласно афише Драматического театра имени Иванна Кочерги, экс-солист под брендом группы должен выступить в Житомире 10 марта.

Билеты на его концерт продают от 300 до 1500 грн.

Кевин Маккой попал в украинскую базу "Миротворец" за выступления в аннексированном Крыму. Сообщается, что он приезжал на полуостров в мае 2016 года на концерт "Дискотека СССР".

Кевин Маккой был солистом Bad Boys Blue с 2000 по 2003 годы. Группа за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира.

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