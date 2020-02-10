За четверо суток приложение "Дія" загрузили более 1 млн украинцев, - Федоров

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"1 047 403 загрузок в "Дії" за 4 суток. Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market", - заявил Федоров.

По его словам, приложение опережает такие социальные сети и мессенджеры, как Tik-Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp.

"Статистика: 1 047 403 уникальных пользователей - те, кто скачали "Дія" без прохождения авторизации, 870094 авторизованных пользователей - те, кто авторизовались через банки. Среди уникальных: 646 141 пользователей Android, 398 160 пользователей iOS, 869 964 запросов на получение прав, 463 552 выданных прав", - сообщил Федоров.

Поступило 869 396 запросов на получение техпаспорта и 378 339 пользователей приложения его получили.

Напоминаем, "Дія" - это мобильное приложение, которое позволит хранить необходимые документы в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн.

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