Нафтогаз готовит новые иски против Газпрома в Стокгольмский арбитраж и Антимонопольный комитет ЕС, - Витренко

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, основанием для обращения в антимонопольный орган ЕС является то, что Газпром продолжает блокировать возможность для европейских компаний покупать российский газ на украино-российской границе. Кроме того, Газпром блокирует экспорт газа из России для компаний, которые не связаны с Газпромом, а также поставки газа из стран Средней Азии через территорию России.

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"Сейчас мы изучаем возможности Нафтогаза для решения указанных проблем, среди которых можно выделить следующее: жалоба в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) на злоупотребления Газпромом своим доминирующим положением", — сообщил Витренко.

Он отметил, что Нафтогаз также готовится к новым судебным спорам с Газпромом в Стокгольмском арбитраже по долгам компании "РосУкрЭнерго", которая в свое время была посредником в отношениях между Газпромом и Нафтогазом.

"Конечно, лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов. Поэтому мы планируем сначала эти вопросы попробовать обсудить с Газпромом", — добавил Витренко.







