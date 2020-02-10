Нардеп от "Слуги народа" Аристов о продаже воды в оккупированный Крым: "Это была просто идея. Сейчас вопрос не обсуждается"

Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Когда мы ищем источники, как политики или бюджетный комитет, мы ищем возможности (наполнения бюджета. - Ред.), это были поиски возможностей и все, без каких-либо привязок к каким-либо действиям. Не было никаких расчетов, не было ничего, была просто идея. Сейчас этот вопрос не обсуждается, в принципе", - заверил он.
Напомним, глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в оккупированный Россией Крым.