ОГА должны утвердить перечень дорожных работ, чтобы использовать рекордное финансирование, - Голик

Об этом заявил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

По его словам, в прошлом году области получили 14 млрд грн на ремонт дорог, из которых 1,4 млрд не смогли использовать. В этом году в распоряжении ОГА будет 22 млрд грн из которых 3 млрд уже поступили на счета.

"Кабинет Министров и Укравтодор дали рекомендации как использовать Дорожный Фонд правильно: ямочный ремонт только в крайних случаях и только в рамках содержания дорог, не менее 80% Дорожного Фонда должно идти на капитальный и текущий-средний ремонты, в приоритете дороги к больницам и опорным школам, дороги делать километрами, а не отдельными участками", - сказал советник премьера.

Для того, чтобы использовать средства, областные администрации должны утвердить в Укравтодоре перечень дорожных работ на год. По словам Голика, на данный момент уже утверждены планы для Днепропетровской, Луганской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей.

"Первой эта сделала Днепропетровская область. В чем никто и не сомневался, если честно. Во-первых, преемственность (с 2015 по 2019 годы Голик был советником главы Днепропетровской ОГА. – Ред.), во-вторых, на утверждение была подана еще наша трехлетняя программа по Дорожному Фонду, в которой по каждой дороге все процедуры были проведены заранее. Т.е. 1 марта в Днепропетровской области уже начнутся работы на дорогах, финансируемых за счет Дорожного Фонда", - отметил Голик.

До сих пор не поступили планы от Закарпатской, Львовской, Сумской и Черновицкой обладминистраций.

"Всегда говорил, что дороги, как и школы, садики, больницы и стадионы, это не только деньги, но и, в первую очередь, мозги и менеджмент. Слишком много случаев в нашей стране, когда деньги есть, а менеджмента нет. Тем интереснее заставить всю эту неповоротливую махину делать все заранее и единственно верным способом", - подчеркнул Голик.

Ранее Голик сообщал, что в 2020 году на ремонт и строительство дорог будет выделена рекордная сумма - более чем 70 млрд гривен из нескольких источников.