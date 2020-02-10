Крамп-Карренбауэр отказалась быть следующим канцлером Германии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам официальный представитель ХДС, его цитирует газета Welt.
О своем решении Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму партии утром в понедельник, решение стало следствием внутриполитического скандала в Тюрингии.
По ее словам, "части ХДС не до конца прояснили свое отношение с "Альтернативой для Германии" и "Левыми".
Сама Крамп-Карренбауэр выступает категорически против сотрудничества с правой "Альтернативой" и "Левыми".