"После анбандлинга ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать, он стоит массу денег", - Коболев

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз" принес пять миллиардов. То, что эти деньги на счетах и были выиграны, а не проиграны, как это было у наших предшественников, которые отдали три миллиарда долларов "Росукрэнерго", в принципе помогают реализовать все три задачи. Как только менеджер государственной компании останется без зарплат, сравнимых с иностранцами на аналогичных должностях, как только не будет правильной компенсационной политики, вот эти три цели провалятся. Политикам часто приходится выбирать не между хорошим решением и плохим решением. Есть решение сложное и еще гораздо хуже. Искусство политика – выбирать сложное решение. Признаю, что объяснение этого вопроса среднестатическому человеку, который получает гораздо меньше, довольно таки сложная задача. Но не решив эту задачу, достичь трех целей, которых хотят от политиков избиратели, будет очень сложно. Особенно цели борьбы с коррупцией, в первую очередь. Но мне кажется, что у нас есть очень хороший рецепт выхода для власти из этой ситуации. Мы его предложили. После анбандлинга ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать, он стоит массу денег", - заявил Коболев.

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"Частично, полностью (приватизировать. - Ред.), как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в "Нафтогазе". Компания приносит очень много денег в бюджет. Это факт, больше других. Все говорят: "Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что компания государственная". Никто же не обсуждает зарплаты в ДТЭК. Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег, и одноразово получить существенную сумму от этой компании – есть очень простой способ. Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное. "Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года. Все монопольные функции из компании вышли. Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг, и закройте дискуссии", - добавил он.

По словам Коболева контракт с "Газпромом" в случае приватизации, "можно будет попытаться перевести напрямую на нового оператора".