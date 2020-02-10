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10.02.20 11:37

Стрельба в Мукачево: Раненого мужчину сегодня выпишут из больницы

Сегодня, 10 февраля, выписывается из городской центральной больницы мужчина, который получил ранения в перестрелке в Мукачево 7 февраля.

мукачево

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net.

Врачи сообщили, что состояние мужчины стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Мужчина выписан по требованию пациента и его родственников. Он будет проходить дальнейшее лечение в другом медицинском учреждении.

Пострадавший получил пулевое ранение в область таза и находился в реанимационном отделении.

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Напомним, 7 февраля в Мукачево неизвестный открыл огонь по группе мужчин на автомобилях. Ранены 2 человека. Стрелок скрылся.

Горсовет Мукачево попросил Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии из-за обострения криминогенной ситуации.

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