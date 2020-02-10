Стрельба в Мукачево: Раненого мужчину сегодня выпишут из больницы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net.
Врачи сообщили, что состояние мужчины стабильное, его жизни ничего не угрожает.
Мужчина выписан по требованию пациента и его родственников. Он будет проходить дальнейшее лечение в другом медицинском учреждении.
Пострадавший получил пулевое ранение в область таза и находился в реанимационном отделении.
Напомним, 7 февраля в Мукачево неизвестный открыл огонь по группе мужчин на автомобилях. Ранены 2 человека. Стрелок скрылся.
Горсовет Мукачево попросил Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии из-за обострения криминогенной ситуации.