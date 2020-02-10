Украина не планирует назначать посла в России, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос агентства "Украинские новости".

"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется", - сказано в ответе.

Ранее сообщалось, что Украина согласовывает кандидатуры послов в 13 из 19 стран, где их нет, однако не уточнил в какие из них именно. В ответ на запрос агентства ведомство сообщило, что России в этом списке нет.

"Министр иностранных дел Украины не вносил на рассмотрение президента Украины представление относительно кандидатуры для назначения на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Российской Федерации", - сказано в ответе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готова отправить посла в Украину, - Лавров

В январе российские СМИ писали, что РФ подбирает кандидатуру для назначения своего посла в Украине. Тогда же МИД сообщил, что не получал от России запрос на назначение посла.

"Запросов на агреман от российской стороны Министерству иностранных дел Украины не поступало", - сообщили в украинском МИДе.

В случае получения от российской стороны ноты с запросом на агреман Украина намерена действовать в соответствии с устоявшейся международной практикой.

Напомним, в понедельник, 10 февраля, Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет не против возвращения своего посла в Киев, а Украина может вернуть своего посла в Москву.