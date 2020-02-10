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10.02.20 12:49

Наемников на Донбассе принуждают к получению паспорта РФ и сразу же его изымают, чтобы предотвратить дезертирство, - ГУР

Российско-оккупационные войска активизировали мероприятия по принудительной паспортизации 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

паспорт,рф

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР, информирует Цензор.НЕТ.

Принуждая к получению российских паспортов, командиры частей и подразделений российско-оккупационных войск угрожают подчиненным увольнением и невыплатой денежного обеспечения. При этом, для предотвращения случаев дезертирства и самовольного оставления места службы российские паспорта у наемников изымаются сразу после их получения.

В то же время меры принуждения и пренебрежительное отношение российских офицеров, находящихся на командных должностях в 1 и 2 АК приводят к росту числа конфликтов в подразделениях с применением физической силы и, как следствие, случаев дезертирства.

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