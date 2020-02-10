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10.02.20 13:01

СБУ передала на утверждение представителям крымских татар список для обмена пленными с РФ, - Джемилев

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев сообщил, что СБУ передала представителям крымских татар на утверждение список лиц для обмена с РФ.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Крым.Реалии".

"Нам СБУ передали весь этот список на утверждение. У нас есть свои приоритеты, кого освобождать в первую очередь. Мы считаем, что сначала должны выйти наши соотечественники, получившие в российских судах наибольшие сроки - по 15-17 лет, совершенно дикие, за какую-то литературу. Там есть те, кто сидит под домашним арестом, подпиской о невыезде - они подлежат обмену уже в последнюю очередь, поскольку страдают гораздо меньше, чем сидящие в лагерях", - рассказал он.

По его словам, "рассматривают каждую фамилию".

"Так или иначе, когда весь наш обменный запас будет исчерпан, мы будем вынуждены требовать освобождения наших людей, наверное, уже на другой основе", - добавил Джемилев.

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