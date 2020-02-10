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10.02.20 13:02

Минюст просит Окружной админсуд аннулировать регистрацию 35 политических партий

В Окружной административный суд Киева поступило 35 исков от Министерства юстиции Украины относительно аннулирования регистрационных свидетельств ряда политических партий.

суд,правосудие,приговор

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает Цензор.НЕТ.

"Истец считает, что имеются правовые основания для обращения с иском в суд об аннулировании регистрационного свидетельства, поскольку ответчик - политическая партия, не предъявляла своих кандидатов на выборах президента Украины и выборах народных депутатов в течение десяти лет", - сказано в сообщении.

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Так, сейчас в Окружной админсуд поступило 35 соответствующих исков. Среди ответчиков, в частности, указаны такие партии как "Трудовая Украина", "Организация Украинских Националистов", "Гражданская Партия Пора", "Социал-демократическая партия Украины", "Блок оппозиционных сил" и другие.

"Сейчас судом решаются вопросы открытия производств по данным административным искам", - добавили в суде.

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