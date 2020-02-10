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10.02.20 14:08

Ситуация с коронавирусом еще не достигла пика, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия китайского коронавируса еще не достигла своего пика.

Ситуация с коронавирусом еще не достигла пика, - ВОЗ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на Интерфакс-Украина, об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

"Главный признак заключается в том, чтобы увидеть, что цифры (количество инфицированных. - ИФ) достигают пика, а затем снижаются даже по прошествии инкубационного периода. Мы пока что не на этой стадии", - заявил представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа.

"На данном этапе абсолютно невозможно прийти к выводу о том, что сдерживание (распространения вируса. - Ред.) сработало", - добавил он, говоря о решении Китая изолировать Ухань и близлежащие к нему города.

В то же время Галеа отметил, что на прошлой неделе в течение нескольких дней наблюдался спад числа новых зараженных и предполагаемых случаев заболевания в провинции Хубэй и ее столице Ухани. Это, по его словам, может позволить "вздохнуть с облегчением".

"Мы рады видеть, что цифры идут вниз, а не возрастают", - добавил Галеа.

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