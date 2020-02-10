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10.02.20 14:38

Зеленский подписал закон об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп при градостроительстве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно усиления защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности" № 473-IX, который Верховная Рада Украины приняла 16 января 2020 года.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Закон дает определение понятиям "маломобильные группы населения" и "средства беспрепятственного доступа к объектам" и предусматривает осуществление конкретных мероприятий, позволяющих приспособить жилье и окружающую среду к потребностям лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно закону, обустройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в частности к подъездам и / или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения может осуществляться при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.

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Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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