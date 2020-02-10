Зеленский подписал закон об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп при градостроительстве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Закон дает определение понятиям "маломобильные группы населения" и "средства беспрепятственного доступа к объектам" и предусматривает осуществление конкретных мероприятий, позволяющих приспособить жилье и окружающую среду к потребностям лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно закону, обустройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в частности к подъездам и / или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения может осуществляться при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.