Украинцев, вернувшихся из Китая, будут содержать на карантине в санаториях Киевщины, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе брифинга сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

По его словам, эвакуированные украинцы будут находиться на карантине в специально определенных учреждениях.

"Определены два учреждения закрытого типа. Это не больницы, это учреждения санаторного типа", - сказал Кузин. Оба учреждения находятся на территории киевской области.

Кузин уточнил, что также есть еще одно предложение от Минобороны по размещению граждан на время карантина. Таким образом, может быть определено три места размещения эвакуированных на карантин.

По его словам, уже 51 человек, в том числе один ребенок, подписали согласие на эвакуацию и нахождение в карантине. В настоящее время идет разработка и согласование всех технических и логистических деталей эвакуации.

"Ни в какие капсулы эти люди помещаться не будут. Транспортные средства будут дезинфицированы в обычном режиме", - сказал он.

По словам Кузина, эвакуированные пассажиры во время полета будут в масках. Экипаж воздушного судна (16 человек) будет использовать специальные костюмы биологической защиты. Рейс будут сопровождать три медработника - два врача и медсестра. В самолете после полета по рекомендации производителя будет проведена замена воздушных фильтров.

Кузин также сообщил, что на круизном лайнере Diamond Princess коронавирус выявлен у двух украинцев. Оба они являются членами экипажа лайнера. У обоих заболевание протекает в легкой форме.

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