Отказ от карантина будет основанием для отказа в эвакуации из Китая, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин на брифинге.

Кузин отметил, что в настоящее время разработана форма информированного согласия, которую уже через каналы Министерства иностранных дел было доведено к украинцам, которые планируют такую эвакуацию.

"Человеку может быть отказано в вылете, если он не дает согласия на проведение противоэпидемических или профилактических мероприятий. Это является механизмом влияния на тех лиц, которые планируют эвакуацию в Украину", - заявил он.

По его словам, пока все желающие такую форму готовы подписать и они соглашаются на карантин.

Напомним, ранее сообщалось, что 51 человек, в том числе один ребенок, подписали согласие на эвакуацию и нахождение в карантине.

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