Отказ от карантина будет основанием для отказа в эвакуации из Китая, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин на брифинге.
Кузин отметил, что в настоящее время разработана форма информированного согласия, которую уже через каналы Министерства иностранных дел было доведено к украинцам, которые планируют такую эвакуацию.
"Человеку может быть отказано в вылете, если он не дает согласия на проведение противоэпидемических или профилактических мероприятий. Это является механизмом влияния на тех лиц, которые планируют эвакуацию в Украину", - заявил он.
По его словам, пока все желающие такую форму готовы подписать и они соглашаются на карантин.
Напомним, ранее сообщалось, что 51 человек, в том числе один ребенок, подписали согласие на эвакуацию и нахождение в карантине.