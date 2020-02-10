Важно не проиграть в войне с дезинформацией, которая подается РФ, - Пристайко о противодействии российской пропаганде в Италии

Об этом Пристайко заявил на пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи ди Майо в Риме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Отвечая на вопрос, планирует ли Украина какие-то шаги для улучшения украинской информационной политики в Италии, поскольку в этой стране работают прокремлевские журналисты и политологи, которые влияют на общественное мнение (в то же время сегодня в Риме нет представителей украинских государственных СМИ, а в Киеве нет корреспондентов итальянских СМИ, которые работали бы на постоянной основе), Пристайко ответил, что этот вопрос "деликатный", поскольку, с одной стороны, СМИ должны регулироваться рынком и сами уметь "завоевывать сердца и головы", но с другой, он признал, что действительно важно "не проиграть в войне с четким, твердым, не всегда правдивым сигналом, который подается Российской Федерацией. И это не только в Италии".

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Глава МИД Украины добавил, что в правительстве осознают необходимость "четкой и жесткой информационной политики и применения современных европейских подходов" и работают над этим. Он пообещал, что правительство будет расширять сеть украинских представительств и информационных агентств.

"Мы стараемся работать креативно и в Украине для того, чтобы информировать людей о том, что происходит. Одним из наших подходов является максимальное распространение информации, максимальный доступ к информационным ресурсам. Мы работаем и над финансовой помощью, чтобы больше появилось каналов, больше представителей за рубежом, для того, чтобы донести правду о том, что мы делаем. Делается много, но об этом не все знают, как в Украине, так и за рубежом", - сказал Пристайко.

Отметим, что во время пресс-конференции глава МИД Италии отметил неизменную поддержку Римом территориальной целостности Украины. Ди Майо заявил, что Италия поддерживает решение этого вопроса исключительно дипломатическим путем на основе Минских соглашений.

Напомним, 7-8 февраля с визитом в Италии приезжал президент Владимир Зеленский . Во время переговоров с итальянскими властями он в частности поднимал вопрос осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива.