В Сумской области изолируют на 2 недели студентов, которые вернулись из Китая, - ОГА

Как сообщает пресс-служба Сумской ОГА, об этом во время аппаратного совещания заявил начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время ректорам Сумского национального аграрного, государственного педагогического и государственного университетов, где обучаются иностранные студенты из Китайской Народной Республики, уже направлены письма по организации противоэпидемических мероприятий для лиц, которые в течение зимних каникул посещали Китай, прежде всего г. Ухань, провинция Хубэй", - рассказал он.



По словам Кравцова, речь идет об изолировании группы китайских студентов на период проведения медицинского наблюдения в течение 14 дней с момента их возвращения, а также принятии мер по отсрочке возвращения в Сумы на обучение других лиц из КНР до отдельного решения Кабмина.

По оперативным данными, всего в сумских вузах учится 270 студентов из КНР.

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