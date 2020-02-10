Подозреваемого в участии в "самообороне Крыма" Антонова отпустили под залог в 164 тысячи гривен, - прокуратура АРК

Об этом Крым.Реалии 10 февраля сообщила пресс-секретарь Прокуратуры Автономной Республики Крым Екатерина Диденко, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения с альтернативой внесения залога в сумме 164 тысячи гривен. В пятницу (7 февраля. - Ред.), адвокат внес всю сумму залога", - сказала Диденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 февраля вступили в силу новые правила пересечения админграницы с оккупированным Крымом

По ее словам, Антонова отпустили из-под ареста уже в пятницу и сейчас он находится в Херсоне.

Данную информацию российским СМИ также сообщил подконтрольный России омбудсмен Севастополя Павел Буцай. Крым.Реалии пытаются связаться с адвокатом Антонова для выяснения дальнейших планов Антонова по участию в судебных заседания.

Напомним, севастопольца Ивана Антонова, которого подозревают в участии в "самообороне Крыма", задержали на украинском пункте пропуска "Чонгар" при попытке пересечь админграницу.

По данным СБУ, Антонов принимал участие в захвате штаба ВМС Украины в Севастополе в 2014 году.

9 января Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокат Антонова Оксана Илянда в комментарии Крым.Реалии сообщила, что сторона защиты собирается обжаловать решение Херсонского городского суда по аресту.

6 февраля Херсонский апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в участии в "самообороне Крыма" Ивана Антонова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двум участникам "самообороны Крыма" сообщено о подозрении, - МВД. ФОТО