СБУ предотвратила присвоение газа по поддельным документам на сумму в 250 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ установили, что злоумышленники использовали поддельные документы, якобы подписанные одним из заместителей министра финансов. Фальшивка позволяла им осуществить операции на информационной платформе АО "Укртрансгаз" и завладеть 43,6 млн кубов природного газа", - СБУ.

Спецслужбе удалось заблокировать проведение сделки и предупредить причинение государству ущерба на сумму в 250 млн грн.

По факту начато уголовное производство, продолжаются следственные действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главный инспектор таможни на Черниговщине задержан на систематическом вымогательстве, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж