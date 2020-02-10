Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии уголовного дела за дачу ложных показаний против Порошенко, - "ЕС"

Об этом сообщила генеральный секретарь Генеральной прокуратуры Панамы Делия А. Де Кастро, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность".

Как говорится в направленном в Украину документе, "Панама расследует уголовное дело против Андрея Портнова №201900064015 по факту возможного совершения им преступлений против правосудия путем фальсификации фактов, клеветы во время судебного разбирательства, дачи заведомо ложных показаний, а также преступлений против экономической безопасности путем распространения ложных сведений".

Еще в октябре прошлого года Генпрокуратура Панамы закрыла инициированное Портновым дело против Петра Порошенко в связи с отсутствием состава преступления. И на основе ложных показаний Портнова открыла дело против него, которое сам Портнов безрезультатно пытается закрыть. Очевидно без Печерского суда это сложно сделать. Теперь в панамском деле против Портнова за дачу под присягой лживых показаний против Порошенко, сам Порошенко признан потерпевшим.

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"Стоит напомнить, что большинство дел против Порошенко открыто Государственным бюро расследований именно после заявлений Портнова. По всем фактам адвокаты Порошенко обратились с заявлениями, требуя привлечь близкого соратника Януковича к ответственности за заведомо ложные сообщения о преступлении, что тянет на уголовную ответственность.

Но ГБР это орудие политических репрессий Офиса Президента, который поставил задачу любым путем остановить активность оппозиционного лидера Петра Порошенко и уничтожить его политическую репутацию", - говорится в сообщении.

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