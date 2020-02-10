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10.02.20 18:37

Сотрудник одесского СИЗО задержан с наркотиками для заключенных на 100 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали поставки наркотиков в одесский следственный изолятор сотрудником учреждения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудник одесского СИЗО задержан с наркотиками для заключенных на 100 тыс. грн, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что сотрудник пенитенциарного учреждения систематически проносил на режимную территорию и передавал заключенным наркотики и психотропные вещества.

Сотрудник одесского СИЗО задержан с наркотиками для заключенных на 100 тыс. грн, - СБУ 02

Правоохранители задержали злоумышленника во время попытки внесения в изолятор очередной "передачи" с 200 дозами метадона, 50 граммами каннабиса и 20 таблетками-усилителями наркотического эффекта действия опиоидов. По "расценкам" СИЗО стоимость товара превышает 100 тыс. гривен.

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Подобные передачи сотрудник проносил в СИЗО каждый рабочий день.

Сотрудник одесского СИЗО задержан с наркотиками для заключенных на 100 тыс. грн, - СБУ 03

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного следствия устанавливаются другие лица, возможно причастные к передаче наркотиков в СИЗО.

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