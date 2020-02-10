Враг с начала суток 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщилши в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела наших позиций, а именно:
вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;
неподалеку Павлополя - со станкового противотанкового гранатомета - 5 выстрелов.
Два вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
в районе Орехово - с станковой противотанкового гранатомета - 4 выстрела;
рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - с ручного противотанкового гранатомета.
Сегодня, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".