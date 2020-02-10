Семеро дошкольников попали с отравлением в больницу на Николаевщине, полиция проводит расследование

Об этом сообщили правоохранителям 10 февраля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Предварительно известно, что среди пострадавших семеро детей в возрасте до 15 лет, четверо были госпитализированы, еще троим детям медики назначили амбулаторное лечение.

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Вознесенским отделом полиции решается вопрос о внесении в ЕРДР уголовного производства по ч. 1 ст. 325 УК "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", что наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины отравления детей. Специалисты проводят санитарно-эпидемиологические, лабораторные исследования и исследования. После получения результатов экспертиз будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.