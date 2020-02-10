Правительство будет продолжать поддерживать политику низкой и стабильной инфляции, - Милованов

Как пишет в Facebook министр экономики Тимофей Милованов, такая динамика "стала возможной благодаря слаженным и последовательным действиям правительства и НБУ, в том числе и в соответствии с подписанным Меморандумом о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности", передает Цензор.НЕТ.

В частности, благодаря борьбе с нелегальной продажей горючего цены на топливо и масла в январе 2020 года были на 6,1% ниже, чем год назад. "Также усилия правительства по снижению цен на услуги ЖКХ привели к тому, что цены за этой группой были на 2,8% ниже, чем в прошлом году, а по газу - на 21,1%.

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Низкая и контролируемая инфляция - это залог экономического роста в долгосрочном периоде условие для низких номинальных и реальных процентных ставок. В экономической истории почти нет примеров устойчивого экономического роста высокими темпами в условиях значительной инфляции. Именно поэтому правительство и в дальнейшем будет поддерживать политику низкой и стабильной инфляции как необходимой предпосылки для экономического роста.

При этом, пока инфляция опустилась ниже целевого диапазона инфляции НБУ и дает все основания для продолжения снижения процентных ставок в ближайшие месяцы. Это будет создавать дополнительные стимулы для ускорения экономического роста уже в этом году и будет поддерживать инициативы правительства, в частности для программ поддержки инвестиционных проектов для украинских микро- и малых предприятий, восстановление ипотечного кредитования, запуска большого строительства и тому подобное", - считает министр.

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