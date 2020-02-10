Договоренность об обмене удерживаемыми будет достигнута в феврале-марте, - Пристайко

Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил на пресс-конференции для иностранной прессы в Риме, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.
"Мы все еще придерживаемся договоренностей об обмене, и мы надеемся, что мы можем завершить переговоры в этом или следующем месяце", - сказал он.
Напомним, 29 декабря 2019 года прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.
Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.