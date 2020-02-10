Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.02.20 20:46

Зеленский назначил госстипендии 16 чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, в т.ч. бывшей жене олигарха Онищенко

Президент Владимир Зеленский назначил государственные стипендии 16 чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

Зеленский назначил госстипендии 16 чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, в т.ч. бывшей жене олигарха Онищенко

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Размер стипендий составляет три, три с половиной и четыре прожиточных минимума.

Стипендии назначены 15 чемпионам и призерам Паралимпийских и Дефлимпийских игр, а также бронзовой призерке Олимпийских игр Анне Ризатдиновой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о назначении стипендий 350 спортсменам Украины по олимпийским видам спорта и их тренерам

Напомним, что в 2017 году Ризатдинова родила олигарху Александру Онищенко сына Романа. А в 2018 г. Анна рассказывала, что они с Онищенко поженились. О разводе с олигархом Ризатдинова сообщила в августе 2019 г.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100