Зеленский назначил госстипендии 16 чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, в т.ч. бывшей жене олигарха Онищенко

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Размер стипендий составляет три, три с половиной и четыре прожиточных минимума.

Стипендии назначены 15 чемпионам и призерам Паралимпийских и Дефлимпийских игр, а также бронзовой призерке Олимпийских игр Анне Ризатдиновой.

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Напомним, что в 2017 году Ризатдинова родила олигарху Александру Онищенко сына Романа. А в 2018 г. Анна рассказывала, что они с Онищенко поженились. О разводе с олигархом Ризатдинова сообщила в августе 2019 г.