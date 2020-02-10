Минздрав ожидает дополнительные тест-системы на коронавирус, чтобы проверить всех эвакуированных из Китая украинцев

Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське.

"Ожидаем дополнительную поставку тестов, а также есть информация от части частных организаций, которые также разрабатывают наши отечественные тест-системы. По их сообщению, уже на этой неделе у нас также может быть доступ к этим системам украинского производства", - сказал он.

Кузин подтвердил, что Украина получила 30 тест-систем, тогда как из Китая 11 февраля планирует эвакуировать более 50 человек.

"Тем не менее ВОЗ рекомендует проводить такое тестирование по окончании обсервационного периода (карантин на 14 дней - ред.) ... Мы рассчитываем на то, что в течение инкубационного периода мы получим дополнительные тест-системы, или используем те тест-системы, которые будут разработаны в нас в стране", - сказал представитель Минздрава.

Если говорить проще, МЗ будет искать новые тест-системы, пока украинцы, которых эвакуируют из Китая 11 февраля, будут находиться на карантине.

Также Кузин заверил, что имеющихся тест-систем достаточно для проверки "текущих и рутинных случаев".

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку