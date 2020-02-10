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10.02.20 22:57

Задержание оккупантами фигуранта симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Гафарова в СИЗО может угрожать его жизни, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что задержание второго фигуранта симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова в СИЗО может угрожать его жизни.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Денисова отметила: "Несмотря на имеющиеся медицинские заключения по тяжелым заболеваниям Джемиля Гафарова - суд продлил действие меры пресечения, а это прямая угроза его жизни".

Украинский омбудсмен осудила решение Киевского районного "суда" Симферополя, который в понедельник, 10 февраля, продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 марта 2020 года незаконно заключенным крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир".

"Считаю такие действия оккупационных властей прямым нарушением прав граждан Украины, которые закреплены в международных конвенциях, а именно права на справедливый суд, свободу и личную неприкосновенность", - отметила Денисова.

Также Денисова призвала международное сообщество и правозащитные институты обеспечить присутствие представителей на судебных заседаниях относительно незаконно удерживаемых граждан Украины, которые находятся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма, чтобы не допустить нарушения соблюдения их прав и свобод.

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