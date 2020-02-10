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10.02.20 23:40

Доказательств мало, но есть риски, - Рябошапка о мере пресечения для подозреваемых Кузьменко и Антоненко

Прокуроры по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета настаивали на том, чтобы мера пресечения для двух фигурантов осталась неизменной, чтобы избежать рисков для расследования.

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Об этом заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире Свободы слова на ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"На момент, когда людям было объявлено о подозрении, того объема доказательств было достаточно. Очевидно, что для того, чтобы дело передать в суд, должно быть собрано больше доказательств", - подчеркнул генпрокурор.

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"Относительно меры пресечения - там должны быть доказаны риски того, что эти лица не будут избегать суда и следствия, не будут влиять на следователей и свидетелей, не будут влиять на доказательства - не уничтожат их. Поэтому прокуроры настаивали на том, чтобы оставить двух фигурантов дела под стражей", - пояснил Рябошапка.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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