Имя Кличко и его популярность еще могут принести много пользы для Украины, - Ермак

"Мое личное мнение, я считаю, что Виталий – человек с мировой популярностью, которого знают в мире, и считаю, что вот эта часть его жизни не в достаточной степени, скажем так, сыграла, сработала. Я думаю, что его имя, его популярность и его слава в мире могут очень много принести Украине в целом. Я считаю, что имя братьев Кличко может принести намного больше для Украины", - сказал он в интервью программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ермак указал, что никогда не скрывал своего мнения о Виталии Кличко, с которым знаком более 20 лет. "Знаю его изначально как великого спортсмена, знаю, что это мэр, которого избрали киевляне, и я свое мнение никогда по этому поводу не менял", - сказал он.

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Помощник Зеленского подчеркнул, что все решения, которые касаются руководителей государственных администраций, принимаются исключительно самим президентом Украины.

Он отметил, что не знает о судьбе представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА от сентября 2019 года. "Но я думаю, что в рамках стратегии на местных выборах (в Украине в октябре 2020 года – ИФ) будет, в том числе, решаться и этот вопрос", - добавил Ермак.

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