Враг за сутки 5 раз обстрелял позиции украинских сил на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник вел огонь по позициям украинских сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Павлополя - из станкового противотанкового гранатомета - 5 выстрелов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил три обстрела позиций ВСУ, а именно:

- в районе Орехово - из станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела;

- вблизи с населенным пунктом Хутор Вольный - с ручного противотанкового гранатомета;

- неподалеку от Новолуганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"Вчера, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается , что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.