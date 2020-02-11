Тысячу домов, поврежденных в результате обстрелов РФ, планируют восстановить на Донетчине, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА, об этом говорилось во время рабочего совещания по вопросам восстановления жилых домов, которые были повреждены в результате боевых действий.

По словам заместителя главы области Вадима Филашкина, на 2020 год председателем облгосадминистрации в этом направлении работы поставлена ​​задача восстановить не менее 1000 жилых домов, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Для этого у нас с вами есть все - и материальные ресурсы в виде материальных резервов всех уровней, и исполнители восстановительных работ, которых нам обещает предоставить Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Остается только работать - постоянно и планово", - отметил Филашкин.

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По данным, собранным департаментом по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы облгосадминистрации, насчитывается 886 домов, где существует возможность безопасного проведения восстановительных работ и которые можно реконструировать силами личного состава ГСЧС Украины. Только военно-гражданская администрация Торецка предоставила информацию, что поврежденный жилой фонд в городе отсутствует.

Облгосадминистрация заручилась поддержкой руководства Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в части выделения необходимой численности личного состава ГСЧС для проведения восстановительных работ