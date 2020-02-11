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11.02.20 08:30

С находящегося на карантине в Японии круизного лайнера эвакуируют пожилых и людей с хроническими заболеваниями

С круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в Японии из-за коронавируса на борту, эвакуируют пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

корабль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает Asahi во вторник, 11 февраля.

На судне у 135 человек подтверждена коронавирусная инфекция. На момент прибытия Diamond Princess к порту Йокогама на борту лайнера находилось 3700 человек.

В МИД Японии говорят, что по состоянию на 10 февраля 1850 из 3700 человек на судне обратились за медикаментами, в том числе такими важными, как инсулин. Более половины пассажиров - люди старше 70 лет.

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Как сообщалось, на круизном лайнере Diamond Princess у двух украинцев обнаружили коронавирус. 

Кроме того, в ближайшее время ожидается эвакуация украинцев из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром коронавируса.

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