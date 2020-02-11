С находящегося на карантине в Японии круизного лайнера эвакуируют пожилых и людей с хроническими заболеваниями

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает Asahi во вторник, 11 февраля.
На судне у 135 человек подтверждена коронавирусная инфекция. На момент прибытия Diamond Princess к порту Йокогама на борту лайнера находилось 3700 человек.
В МИД Японии говорят, что по состоянию на 10 февраля 1850 из 3700 человек на судне обратились за медикаментами, в том числе такими важными, как инсулин. Более половины пассажиров - люди старше 70 лет.
Как сообщалось, на круизном лайнере Diamond Princess у двух украинцев обнаружили коронавирус.
Кроме того, в ближайшее время ожидается эвакуация украинцев из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром коронавируса.