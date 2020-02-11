В МИД РФ заявили об угрозе срыва нормандского саммита в апреле

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью "РИА Новости", опубликованном 11 февраля.

По его словам, из требований так называемого "Парижского пакета" на сегодня выполнен только обмен удерживаемыми лицами.

"Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить", — сказал Руденко.

Он также отметил, что о дате следующей встречи "четверки" невозможно говорить без прогресса в выполнении "Парижского пакета".

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При этом главы МИД стран "четверки" должны принять участие на ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене 14-16 февраля. Руденко сказал, что официального приглашения о проведении встречи министров на полях мероприятия российской стороне не поступало.

Напомним, встреча лидеров "нормандской четверки" (Германии, России, Франции и Украины) прошла в Париже 9 декабря 2019 года после трехлетнего перерыва.