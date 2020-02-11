В ближайшее время будет выработан логический алгоритм зарплат топ-чиновников, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.
Отвечая на вопрос, устраивает ли его украинское правительство, Разумков сказал: "Я думаю, что, как и в любой другой команде, также есть ошибки, есть просчеты... И в работе парламента также есть ошибки, я об этом тоже откровенно говорю. Главное - эти ошибки признавать, исправлять, а не говорить на черное - белое, и, понимая, что ты ошибся, доказывать всему миру, что ты прав".
По его словам, работу правительства и парламента должно оценивать общество.
Говоря о возможных кадровых предложениях от правительства, он отметил, что "на сегодня таких представлений от правительства пока в Верховную Раду не поступало".
"По состоянию на сегодня мы не приобщались к этому процессу собеседований, которые происходят на уровне Кабинета министров", - сказал глава парламента.
Кроме того, отвечая на вопрос о зарплатах топ-чиновников, спикер выразил мнение, что "в ближайшее время будет выработан какой-то логический алгоритм зарплат чиновников топ-уровня".