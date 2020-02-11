Горячую линию по предотвращению домашнего насилия запустили в тестовом режиме, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Мы запустили горячую линию по предотвращению домашнего насилия. Номер 1547", - говорится в сообщении.

По его словам, проект очень важен, ведь по данным ООН каждая шестая женщина в Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев.

"От 1 до 3 млн детей в Украине становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия. Мой заместитель Юлия Гусева, которая координирует проект, периодически рассказывает мне истории тех, кто обратился на линию. Кровь стынет в жилах!" - рассказал Дубилет.

"Мне нравится, что мы запустили этот проект по новому принципу - на общей платформе. Благодаря этому мы запустили линию достаточно быстро и сэкономили около 25 млн грн бюджетных средств, которые изначально планировали потратить на создание отдельного колл-центра", - добавил он.

Кроме того, Дубилет сообщил, что этот проект находится на пересечении сразу нескольких министерств. Именно такие проекты, в которых требуется привлечение различных команд, являются самыми сложными в Кабмине, но и наиболее эффективными.

Сейчас линия работает в тестовом режиме.

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